نقيب العاملين بالبنوك توقع مذكرة تعاون مع نظيرها الأردنىي

كتبت آية دعبس

استقبلت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وفدا من نقابة المصارف الأردنية برئاسة سمارة الخطيب، رئيس نقابة المصارف بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر النقابة العامة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، أفق العمل المصرفي العربي في الفترة المقبلة وعمليات التطوير المؤسسي والبشري وآفاق التعاون الثنائي المشترك.

وطالب الوفد الأردني من نقيب العاملين بالبنوك المصرى، بالتعرف على فلسفة العمل في البنك الزراعي المصري، وكذا التعرف على أنشطة البنك العقارى.

وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين النقابتين بحضور هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وتقديم درع النقابة للوفد الأردني.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة سولاف درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتمام كبير بالقضايا العمالية منذ توليه المسئولية ورغم التحديات الاقتصادية لكن ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بجانب حماية ذوى الاحتياجات الخاصة وتشغيلهم، موضحه كذلك توجيه الرئيس لوزير العمل العام الماضي بإنشاء صندوق للطوارئ لصالح العمالة غير منتظمة وجارى العمل على ذلك في قانون العمل الجديد، موضحه أن كل تلك القرارات التي تستهدف مصلحة العمال كانت تمر عبر البرلمان.