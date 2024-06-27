اليوم السابع
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ندب 50 من الباحثين بالشهر العقارى للعمل بالإدارات العامة للتفتيش بالقاهرة والوجهى البحرى والقبلى

الخميس، 27 يونيو 2024 11:57 م
ندب 50 من الباحثين بالشهر العقارى للعمل بالإدارات العامة للتفتيش بالقاهرة والوجهى البحرى والقبلى وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت وزارة العدل القرار رقم 3354 لسنة 2024 بتاريخ أمس، بشأن ندب وترقية 50 من الباحثين القانونيين بالمصلحة، للعمل بـ الإدارات العامة للتفتيش الفني، بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمدة عام وذلك بمكاتب القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه القبلى.

وتضمن القرار ندب 19 باحث أول قانونى بمكاتب القاهرة الكبرى على رأسهم الدكتور محمد شفيق عبد الغفار باحث أول قانون مديرا عاما لإدارة التفتيش، كما تم ندب 19 باحث أول قانون للعمل بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة والسويس ومن بينهم الدكتور محمد فاروق حامد مديرا عاما للإدارة، وكذا ندب 12 باحث أول قانون بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القلبى ومن بينهم الدكتور السيد فرج الله السيد أمين مساعد بالمصلحة كمديرا عاما للإدارة. وتم التنبيه على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ القرار اعتبار من 1 يوليو المقبل.

 
دكتور محمد شفيق
دكتور محمد شفيق

 







الشهر العقارى

الادارات العامه للتفتيش

وزاره العدل



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