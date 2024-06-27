اليوم السابع
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معهد تكنولوجيا الأغذية يحدد 15 نصيحة غذائية خلال فصل الصيف

الخميس، 27 يونيو 2024 03:30 ص
معهد تكنولوجيا الأغذية يحدد 15 نصيحة غذائية خلال فصل الصيف فصل الصيف - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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حددت الدكتورة منال عزالدين الباحثة بـ معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية، عدد من النصائح الهامة للتغذية خلال فى الصيف.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

المشروبات


1-الاهتمام بـ شرب الماء من 2-3 لتر يوميا.
2-الكركديه والخروب والتمر هندي والدوم من المشروبات المرطبة والمنعشة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
3-عصير القصب من أشهر المشروبات المصرية التي لها قبول كبير لدى المستهلكين ولكن مريض السكر لا يكثر من تناوله ويفضل بشكل عام عدم الاكثار من إضافة السكر للمشروبات
4- عدم الافراط في تناول المشروبات الغازية والمنبهات مثل الشاي والقهوة لاحتوائها على الكافيين الذي بدوره يخلص الجسم من كميات كبيره من الماء فيصبح الجسم مهدد بالجفاف

الأطعمة


5-الاهتمام بتناول الفواكه مثل العنب والخوخ والكنتالوب والبطيخ للارتفاع محتواهم من الماء ومن أفضل الوجبات في الصيف الجبنة بالبطيخ.
6- تناول الليمون و النعناع والقرفة والكمون او اضافتهم على الأطعمة لهم تأثير مبرد على الجسم.
7-الاهتمام بتناول الخضروات ذات المحتوى المرتفع من الماء مثل الطماطم والخيار والكوسا
8-الأسماك المشويه من الوجبات الخفيفة والصحية ويفضل تجنب تناول الأسماك المملحه
9- الزبادي واللبن الرائب يعملان على ترطيب الجسم
10- تجنب تناول المقليات والمسبكات والمحاشي لأنها تزود من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة
11-الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة في تلك الأيام لأنها بتكون سريعة الفساد خاصه التي تحتوي على العديد من الصوصات والصلصات مثل الكشري والبيتزا والسلطات الجاهزة
12-تجنب اضافه الفلفل الاسود والشطة والزنجبيل والثوم بكميات كبيره في الأطعمة لأنها تساهم في شعورنا بالهبات السخنة وزيادة ارتفاع درجات الحرارة
13-تناول الايس كريم شي مفيد وممتع لأنه بحتوى على نفس فوائد اللبن ولكن الاكثار منه يسبب انتفاخ وعسر هضم وارتفاع السكر في الدم
14-الاهتمام بحفظ الأطعمة في الثلاجة او الفريزرو عدم ترك الطعام خارج الثلاجة لساعات حتى لا يفسد
15- يجب غسل الخضروات والفواكه بشكل جيدا تجنبا لأمراض الصيف
 







معهد تكنولوجيا الأغذية

البحوث الزراعية

الصيف

الخضروات والفواكه



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