معهد تكنولوجيا الأغذية يحدد 15 نصيحة غذائية خلال فصل الصيف

حددت الدكتورة منال عزالدين الباحثة بـ معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية، عدد من النصائح الهامة للتغذية خلال فى الصيف.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
المشروبات
1-الاهتمام بـ شرب الماء من 2-3 لتر يوميا.
2-الكركديه والخروب والتمر هندي والدوم من المشروبات المرطبة والمنعشة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
3-عصير القصب من أشهر المشروبات المصرية التي لها قبول كبير لدى المستهلكين ولكن مريض السكر لا يكثر من تناوله ويفضل بشكل عام عدم الاكثار من إضافة السكر للمشروبات
4- عدم الافراط في تناول المشروبات الغازية والمنبهات مثل الشاي والقهوة لاحتوائها على الكافيين الذي بدوره يخلص الجسم من كميات كبيره من الماء فيصبح الجسم مهدد بالجفاف
الأطعمة
5-الاهتمام بتناول الفواكه مثل العنب والخوخ والكنتالوب والبطيخ للارتفاع محتواهم من الماء ومن أفضل الوجبات في الصيف الجبنة بالبطيخ.
6- تناول الليمون و النعناع والقرفة والكمون او اضافتهم على الأطعمة لهم تأثير مبرد على الجسم.
7-الاهتمام بتناول الخضروات ذات المحتوى المرتفع من الماء مثل الطماطم والخيار والكوسا
8-الأسماك المشويه من الوجبات الخفيفة والصحية ويفضل تجنب تناول الأسماك المملحه
9- الزبادي واللبن الرائب يعملان على ترطيب الجسم
10- تجنب تناول المقليات والمسبكات والمحاشي لأنها تزود من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة
11-الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة في تلك الأيام لأنها بتكون سريعة الفساد خاصه التي تحتوي على العديد من الصوصات والصلصات مثل الكشري والبيتزا والسلطات الجاهزة
12-تجنب اضافه الفلفل الاسود والشطة والزنجبيل والثوم بكميات كبيره في الأطعمة لأنها تساهم في شعورنا بالهبات السخنة وزيادة ارتفاع درجات الحرارة
13-تناول الايس كريم شي مفيد وممتع لأنه بحتوى على نفس فوائد اللبن ولكن الاكثار منه يسبب انتفاخ وعسر هضم وارتفاع السكر في الدم
14-الاهتمام بحفظ الأطعمة في الثلاجة او الفريزرو عدم ترك الطعام خارج الثلاجة لساعات حتى لا يفسد
15- يجب غسل الخضروات والفواكه بشكل جيدا تجنبا لأمراض الصيف