محافظ شمال سيناء: ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب بكل فئاته ضد فئة ضالة خطفت الوطن

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب بكل فئاته ضد الفئة الضالة، التي اختطفت الوطن وحاولت تغيير هوية الشعب المصري علي مدار عام كامل.

وأضاف المحافظ خلال الإحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيه والذي عقد في مجمع الإعلام بالعريش، أن كل مؤسسات الدولة دعمت ثورة الشعب ضد قوى الشر حتي تخلصت البلاد من هذا الكابوس، وأن 30 يونيو نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وفي هذا اليوم رفض الشعب الوصاية من فئة أرادت أن تنصب نفسها على شعب بأكمله.

قال المحافظ أن الشعب المصري استطاع إنهاء حكم الإخوان بعد عام و3 أيام قضاها في الحكم ارتكب خلالها أخطاء فادحة على كل المستويات، ومحاولة أخونة الدولة واستقطاب الشعب وتقسيمه إلى مؤيد لمشروع النهضة الإخوانية ومعارض للمشروع الإخواني.

وبعت المحافظ برقبة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذين انحاز للشعب في ثورة 30 يونيو، وأنقذ الوطن من الفئة الضالة.