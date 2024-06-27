محافظ المنوفية يتابع العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث استهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدا استمرار العمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوى كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وتبسيط الإجراءات لاستكمال ملفات التصالح، لافتا إلى ضرورة التواجد على مدار اليوم للاستماع إلى استفسارات المواطنين وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم لتقنين أوضاعهم.

ويناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين ممن تقدموا بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه التوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه لاستيفاء كافة المستندات الخاصة بهم واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح ونسب الإنجاز بكافة المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولا بأول وتسريع معدلات الأداء .



كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمر لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بنطاقهم، مع تكثيف جهزد النظافة ورفع الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .