كوريا الشمالية تعلن نجاحها فى إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس

بيونج يانج (أ ش أ)

أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، أن نظام بيونج يانج "أجرى بنجاح اختبار فصل وتحكم لرؤوس حربية فردية متحركة أمس وأن الرؤوس الحربية المنفصلة أصابت ثلاثة أهداف".

وأشارت الوكالة إلى أن الإطلاق هدف إلى اختبار قدرات "تقنية مركبات العودة المتعددة الأهداف بشكل مستقل"، أي القدرة على إطلاق عدة رؤوس حربية مستقلة باستخدام صاروخ باليستى واحد.

يشار إلى أن الجيش الكورى الجنوبى كان قد أعلن أمس الأربعاء، أن بيونج يانج اختبرت إطلاق ما يبدو أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، لكن المقذوف انفجر في الجو بعد أن حلق على ارتفاع نحو 250 كيلومترا فوق بحر اليابان.