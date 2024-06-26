الجيش الكورى الجنوبى: صاروخ كوريا الشمالية انفجر فى الهواء

سول (أ ش أ)

أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء، أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقى جاء بعد أن انتقدت بيونج يانج وصول حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس تيودور روزفلت إلى كوريا الجنوبى، وحذرت من اتخاذ إجراءات ردع ضد ما وصفته بالعمل "الاستفزازى".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها "إن الصاروخ أطلق من منطقة في بيونج يانج أو حولها حيث تقوم سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تحليل مفصل".. مشيرة إلى أن الصاروخ هايبرسونيك والذي تفوق سرعته سرعة الصوت بأكثر من 5 أضعاف انفجر في الهواء.

وقال مصدر عسكرى لوكالة يونهاب "إنه يبدو أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق الصاروخ، ولكن يعتقد أن الاختبار انتهى بالفشل بعد أن طار الصاروخ لمسافة حوالي 250 كيلومترا".

ومن جانبه، صرح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للصحفيين، لم يكشف عن هويته، بأن الدخان المنبعث من الصاروخ أكثر من عمليات الإطلاق السابقة، مما يزيد من احتمال حدوث مشكلات في الاحتراق.