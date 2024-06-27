فرنسا تعرب عن قلقها البالغ من خطورة الوضع فى لبنان

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم /الخميس/ إن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء خطورة الوضع فى لبنان، مع تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل بشكل كبير، داعية جميع الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس.



وصرح نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن فرنسا تدعو أيضا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701، مضيفا أن بلاده تظل ملتزمة التزاما كاملا بمنع أى خطر للتصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان وتعزيز الحل الدبلوماسي.



ومؤخرا، تشتد المواجهات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن إسرائيل شنت أمس /الأربعاء/ نحو عشر غارات جوية على مناطق حدودية.. وقالت إن خمسة مدنيين على الأقل أصيبوا فى هجوم شنته إسرائيل على مدينة النبطية فى ساعة متأخرة من أمس.



يأتى ذلك فى وقت حذر فيه وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، خلال زيارة لواشنطن من أن الجيش الإسرائيلى قادر على إعادة لبنان "إلى العصر الحجري" فى حرب مع حزب الله، لكنه أصر على أن حكومته تفضل الحل الدبلوماسى لمعالجة التوتر عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية.