فحص كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على ساق سيدة وسط القمامة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على ساق سيدة وسط القمامة في أوسيم، لكشف هوية المتورط بالتخلص منها، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الواقعة.

ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على أشلاء جثة في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على ساق سيدة ملقاة وسط القمامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

