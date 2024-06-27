اليوم السابع
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غلق وتشميع 6 مدارس سودانية بالجيزة لإدارتها دون ترخيص.. فيديو وصور

الخميس، 27 يونيو 2024 04:02 م
غلق وتشميع 6 مدارس سودانية بالجيزة لإدارتها دون ترخيص.. فيديو وصور غلق وتشميع 6 مدارس سودانية بالجيزة لإدارتها دون ترخيص بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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نفذت محافظة الجيزة قرار غلق وتشميع لـ6 مدارس سودانية بشبرامنت بمركز أبو النمرس، ومدرسة بشارع أحمد كامل بحي العمرانية، لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

وتواصل المحافظة يوميًا تنفيذ حملاتها نطاق الأحياء والمراكز والمدن لعدم السماح بوجود أي كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت غلق ومصادرة محتويات سنتر للدروس الخصوصية بنصر الدين في حي العمرانية لإدارة المنشأة دون ترخيص ودون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة التدريس وعدم استيفاء معايير الأمن والسلامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

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تشميع مدارس سودانية بالجيزة لإدارتها دون ترخيص
 
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غلق وتشميع مدارس تدار دون ترخيص بالجيزة
 
 
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جانب من الحملة
 
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غلق مدارس تدار دون ترخيص في أبو النمرس
 
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غلق وتشميع مدارس غير مرخصة بالجيزة

 







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غلق مدارس غير مرخصة



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