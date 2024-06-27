ضبط 103 مخالفات فى المخابز والأسواق خلال حملة تموينية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 103 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 270 مخبزا، وذلك للتأكد من الإلتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من الرقابة التموينية، البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: ( طلخا، دكرنس، شربين، نبروه، منية النصر، مركز ميت غمر، بندر ميت غمر)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 67 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 36 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 4 محاضر عدم اعطاء بون صرف، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 20 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و 36 محضر نقص وزن ما بين (8 - 18) جم، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر تصرف في دقيق بقيمة 2 شيكارة، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين،

في الأسواق: 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، 2 محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها، ومحضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)، ومحضر تصرف في سلع تموينية (تاجر تمويني)، ومحضر تجميع سلع تموينية بقيمة 6986 جنيه (تاجر تمويني).

المضبوطات، 8 جركن بنزين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



