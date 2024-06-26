ضبط 103 مخالفات متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 103 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 450 مخبزا، وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من الرقابة التموينية، البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: ( طلخا، مركز المنصورة، دكرنس، بني عبيد، مركز ميت غمر، منية النصر، بندر ميت غمر)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 59 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 44 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 18 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و 30 محضر نقص وزن ما بين (8 - 18) جم، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 33 شيكارة، 2 محضر توقف عن الإنتاج، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

في الأسواق: 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و 14 محضر عدم وجود شهادة صحية، و 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها، ومحضر استخدام أكياس سوداء، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، (تاجر تمويني)، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار (مستودع غاز)، وتم ضبط 2 كجم أكياس سوداء، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.