ضبط مشروبات وأرز وزيت طعام بدون فواتير ومنتهية الصلاحية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة نجحت في ضبط سلع منتهية الصلاحية وسلع غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسلع بدون فواتير داخل أحد المخازن بناحية أرمنت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تكليف مسئولي المديرية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، حيث خرجت حملة تمكنت من ضبط سلع منتهية الصلاحية وسلع غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسلع بدون فواتير داخل أحد المخازن بناحية أرمنت، والمضبوطات عبارة عن ما يلي:- (350 كيس مشروب شيكولاتة منتهي الصلاحية - 200 لتر زيت طعام غير مدون عليه تاريخ إنتاج - 300 كيلو جرام أرز بدون فواتير أو مستندات).

واستكملت الحملة أعمالها بتحرير المخالفات التالية:- (2 محضر لمخابز انتجت خبز ناقص وزن - عدد 3 محضر لمخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 6 محضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز - عدد 6 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار محال تجارية - محضر لعدم نظافة ادوات العجين بالمخبز - محضر لمخبز لعدم اعطاء بون الصرف - عدد 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية).