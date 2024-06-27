صاحب كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية: خدعت الطلاب بشهادات مزورة

كتب سليم على

أدلى شخص فى الإسكندرية باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد قيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أدار كيانا تعليميا وهميا يقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاز عددا من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 3 دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتواءه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير والنصب على المواطنين.