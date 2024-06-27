سنتكوم: تدمير موقع رادار لجماعة الحوثى فى اليمن

واشنطن (أ ش أ)

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير موقع رادار لجماعة الحوثيين فى اليمن.

وذكرت القيادة المركزية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكى نجح في تدمير موقع الرادار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان، أن موقع الرادار الحوثي كان يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

كان الحوثيون أعلنوا - أمس - استهداف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع فصائل عراقية.