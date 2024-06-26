اليوم السابع
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سعر العملات اليوم الأربعاء 26 /6 /2024.. والريال السعودى بـ12.95جنيه للشراء

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:22 ص
سعر العملات اليوم الأربعاء 26 /6 /2024.. والريال السعودى بـ12.95جنيه للشراء عملات ورقية- أرشيفية
كتب محمود عسكر

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ارتفعت أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 /6 /2024 في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل51.91 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.58 جنيه للشراء.

48.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.91 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.53 جنيه للشراء.

61.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.95 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.72 جنيه للشراء.

158.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.24 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.32 جنيه للشراء.

13.35 جنيه للبيع.







سعر العملات

أسعار العملات

الدولار

الريال

اليورو




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