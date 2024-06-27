اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 06:08 م
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سائق ينهى حياة عامل لمعاكسته زوجته فى بولاق الدكرور

الخميس، 27 يونيو 2024 04:10 م
سائق ينهى حياة عامل لمعاكسته زوجته فى بولاق الدكرور متهم - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى سائق حياة عامل في بولاق الدكرور، انتقاما منه بعد معاكسته لزوجة المتهم، وألقى رجال المباحث القبض على الجاني، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة تفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

 

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد أيمن سكوري، أن سائق وراء ارتكاب الجريمة.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أن المجني عليه عاكس زوجة المتهم، مما دفع الأخير للتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.







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