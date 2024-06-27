روسيا تعلن تدمير 12 مركزاً للتحكم بالطائرات بدون طيار فى أوكرانيا

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دمرت القوات الروسية 12 مركزاً للتحكم فى الطائرات بدون طيار فى منطقة مسئولية المجموعة القتالية.



وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية إيفان بيرما، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس إن "أنظمة الدفاع الجوى وأدوات الحرب الإلكترونية دمرت 7 طائرات استطلاع بدون طيار قرب مستوطنات فلاديميروفكا وبريوبرازينسكوى وبلوشتشانكا وتورسكوى وكريمينايا".



وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 12 مركزاً للتحكم فى الطائرات يدون طيار".



ولفت إلى أن القوات الروسية قصفت مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات بتروبافلوفكا وستيلماهوفكا وبوجسلافكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفكا.



وأوضح بيرما أن القوات الروسية "صدت هجومين مضادين من جانب مجموعات هجومية من اللواء الهجومى الثالث التابع للجيش الأوكرانى قرب منطقة أولجوفكا. وتم تدمير نظامَين لإطلاق صواريخ من طراز (جراد) المتعددة و5 قذائف (هاون)"