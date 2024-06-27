رئيس كهرباء القناة يوجه بعدم تشغيل التكييفات بجميع مبانى الشركة ترشيدا للاستهلاك

كتبت رحمة رمضان

وجه المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى والمنشآت التابعة للشركة للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة الكهربائية وتجاوز أزمة تخفيف الأحمال.

وقرر رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بعدم تشغيل أجهزة التكيفات داخل كافة مباني ومكاتب الشركة مع تقليل نسبة الإنارة في كافة المباني أثناء العمل الي 50% وفصل التيار الكهربائي عن كافه المنشاءت الخاصة بالشركة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما وجه ابو وردة بتشكيل فرق عمل للمرور على كافة منشآت الشركة يوميا للتأكد من تنفيذ القرار، علاوة على تشكيل فرق عمل بكل قطاع ومحافظة لعمل ندوات توعية للمواطنين بفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء بالاشتراك مع كافة الوحدات المحلية والجهات الحكومية كذلك تشكيل فرق عمل للمرور على الوحدات المحلية والجهات الحكومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل كافة المباني الحكومية كذلك تكليف الإدارة العامة لترشيد الطاقة بتقديم الدعم الفني والإرشاد وتوعية المواطنين.



