رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتماد نتيجة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثانية 100% أما الفرقة الأولى فقد بلغت النسبة العامة للنجاح 73%.

وفي سياق متصل استقبل الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحضور الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، الدكتورة نورا رمضان عبدالحميد منسق البرنامج ورئيس الكنترول، حيث تم اعتماد النتيجة.

وواصل الدكتور عادل حسن التهنئة للطلاب، مقدماً الشكر للقائمين على متابعة سير العملية الامتحانية ومراجعة ورصد وإعلان النتائج وهم:

الدكتورة نورا رمضان عبدالحميد منسق البرنامج ورئيس الكنترول، وأعضاء الكنترول الدكتورة أسماء رمضان، والدكتورة إيمان رمضان، والدكتورة الاء سمير، والدكتورة رشا عطا.

كما أعلن الدكتور عادل حسن أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الفرقة الأولى والثانية بالبرنامج والتي جاءت كالتالي:

أولا: الطلاب الخمس الأوائل على الفرقة الأولى:

• المركز الأول الطالبة ريهام حلمي حسن.

• المركز الثاني الطالبة زينب الشحات إسماعيل .

• المركز الثالث الطالبة أروى عباس الششتاوي.

• المركز الرابع الطالبة سما حسن السيد.

• المركز الخامس الطالبة فيرونيا سامي إسحاق.



ثانياً: الطلاب الخمس الأوائل على الفرقة الثانية:

• المركز الأول الطالبة إسراء رأفت صديق.

• المركز الثاني الطالبة إسراء فوزي نصر.

• المركز الثالث الطالبة مديحة الشحات إسماعيل.

• المركز الرابع الطالبة أمنية أحمد محمد.

• المركز الخامس الطالبة رنا إيهاب عبد العزيز.

