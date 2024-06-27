خلاصة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. راجع المنهج واضمن الدرجة النهائية

كتبت – مرام محمد

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان مادة التاريخ، السبت المقبل، وهي واحدة من المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، ويتضمن امتحانها 46 سؤالًا، منها سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، يتم الإجابة عنهم في ثلاث ساعات.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق "اليوم السابع" بوابة الثانوية العامة؛ لتقديم تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، بمختلف فروعها (أدبى – علمى)، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك فى إطار أداء دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب.

وينشر تليفزيون "اليوم السابع" يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

وفيما يلي مراجعة هامة لأهم أجزاء المنهج الدراسي لمادة التاريخ، من إعداد إسلام شمس مدرس التاريخ، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج الدراسي بشكل مبسط وسريع والاستعداد التام لأداء الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة استعداداً لأداء امتحان المادة يوم 29 يونيو الجارى، موضحة أن عدد الأسئلة في مادة التاريخ 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

وأشارت إلى أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس مستويات الطلاب المختلفة، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة وبلا صعوبة، و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا، مؤكدة أن الأسئلة ستكون خالية من التعقيدات وإجاباتها تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق، وكل سؤال اختيار من متعدد يتضمن 4 بدائل للإجابة منها بديل واحد صحيح.



مراجعة التاريخ (1)



مراجعة التاريخ (2)



مراجعة التاريخ (3)



مراجعة التاريخ (4)



مراجعة التاريخ (5)



مراجعة التاريخ (6)



مراجعة التاريخ (7)



مراجعة التاريخ (8)



مراجعة التاريخ (9)



مراجعة التاريخ (10)



مراجعة التاريخ (11)



مراجعة التاريخ (12)



مراجعة التاريخ (13)



مراجعة التاريخ (14)



مراجعة التاريخ (15)



مراجعة التاريخ (16)



مراجعة التاريخ (17)