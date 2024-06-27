حبس المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران فى جثثهم 4 أيام

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة قطور بمحافظة الغربية، بحبس المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران في الجثامين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، قد نجحت في ضبط المحامى المتهم بذبح والدته وشقيقيه وإشعال النيران في الجثامين بعد اختفائه بمدينة بلطيم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بعزبة رستم التابعة لمركز قطور، وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثث لسيدة ونجليها مقتولين وإشعال النيران فيهما.

وكشفت التحريات، أن مرتكب الواقعة نجل السيدة المتوفاه، حيث قام بتخدير المجني عليهم، وذبحهم بسكين واشعال النيران في الجثث للتخلص منهم، وفر هاربا.



