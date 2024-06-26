الإعدام لسيدة و3 آخرين لخطف شخص وقتله وإشعال النيران فى جثته ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة سيدة سائق وعاملين بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، لاتهامهم بخطف شخص وقتله وإشعال النيران بجثة لتهديده المتهمة الخامسة بمقاطع فيديو فاضحة لها، وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الأخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين رئيس المحكمة عضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد عيسى الخولى

أمر الاحالة

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 12757 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 34 لسنة 2023، كلى جنوب الجيزة.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين "سالى. ص" محبوسة "وصبرى.ع" مسجون "ورامي. ص" محبوس و"نور ع" محبوس "وجليلة. ص" محبوسة لأنهم في غضون يومي 8 و9 مارس 2023 المتهمين من الأولى حتى الرابع بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، خطفوا المجني عليه محمد أ، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، واستدرجته لمكان نائى، حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك إقصائه عن الأعين، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، قتلوا محمد أ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات حبل - قطعة قماشية قاصدين من ذلك قتله، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه، فأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



و سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد أ وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات. -

حازوا وأحرزوا سلاح أبيض وأداوات " سكين حبل قطعة قماشية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المتهمة الخامسة

- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم محل الوصف الأول والثاني، بأن حضرت مجلس اتفاقهم الآثم وساعدتهم في تنفيذه، بأن أوهمت المجنى عليه بتواجدها بمحيط مسرح الواقعة فاطمأن الأخير

وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وذلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كشفت قائمة أدلة الإثبات في القضية رقم 12707لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور .



حيث شهد مجرى التحريات بأن تحرياته السرية توصلت إلى وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الخامسة تطورت لعلاقة غير شرعية، والتقط خلال إحداهم مقطع مصور لها تظهر فيه عارية، وعلى إثر رفض المتهمة الخامسة الاستمرار في تلك العلاقة الآثمة قام المجني عليه بإرسال المقطع المصور لأهلها، فاتفق المتهمون جميعا على الخلاص منه، وأعدوا لذلك الغرض مخططا إجراميا محكما حلقاته، ووزعوا الأدوار فيما بينهم فاستدرجته المتهمة الأولى زعما منها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، وحين تخوف الذهاب، استمالت بشقيقتها المتهمة الخامسة في الفتها وطمأنته بتواجدها بجوار مسرح الواقعة، وتمكنت من اصطحابه للمكان النائى، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته بأن كيلوا يديه واصطحبوه في السيارة قيادته وقام المتهمان الثالث والرابع بتطويق عنه مستخدمين في ذلك "حيل" والقطعة المالية التصدين من ذلك قتلا، واصطحبوه لمكان خال من المارة الخلاص من جثمانه إلا انهم لم يستكينوا وقام المتهم الثالث بنجر علقه بسلاح أبيض "السكين وقاموا بسرقة السيارة قيادته والمبلغ المالي والمنقولات السلوكة له وغادروا مسرح الواقعة، الا أن المتهم الثاني والثالث عادا مرة أخرى وأضرما الديوان بعالمات التخلص من النار جريمتهم والحيلولة دون التعرف على الجثمان

ملاحظات النهاية العامة

.اقر المتهمون بارتكابهم الواقعة إبان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة.

.أقر المتهمون من الأولى حتى الرابع بارتكابهم الواقعة بجلسات تجديد الحبس الاحتياطي

.أجرى المتهمون محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهم الواقعة

.ثبت بمعاينة النيابة العامة للسيارة وجود جزء من الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة.

.ثبت بكتاب شركات الاتصالات قيام المتهمين بإجراء محادثات هاتفية في توقيتها ونطاقها الجغرافي مع ما