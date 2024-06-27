جيل بايدن: المناظرة بين جو وترامب ستحدد الفرق بين القيادة القوية والفوضى

وكالات

قالت زوجة الرئيس الأمريكى جيل بايدن، إن المناظرة الرئاسية المنتظرة اليوم بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ستوضح رؤيتين لأمريكا، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وبحسب الشبكة، فقد صورت جيل بايدن خلال توقفها فى المكتب الميدانى لحملة بايدن فى فيرجينيا فى طريقها إلى أتلانتا، المناظرة على أنها اختيار بين الرؤى المتنافسة للرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت السيدة الأولى "قد اخترتم رؤيتكم بالفعل: الرؤية التى اخترتموها هى للقيادة القوية والثابتة، مقابل الرؤية الأخرى، وهى الفوضى والفساد".

وأضافت: "أريدك الليلة، عندما تراهما يتناقشان: أريدك أن تسمع كلام جو، ولكن الأهم من ذلك كله، أريدك أن تستمع إلى قلبه".

واعتبرت جيل بايدن إلى أن الاختيار فى نوفمبر القادم يعود إلى الشخصية.

وتعقد المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب اليوم، على خشبة المسرح فى أتلانتا وذلك قبل موعد الانتخابات المقرر فى نوفمبر القادم.

وتبث المناظرة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس (01:00 بتوقيت غرينتش الجمعة) على قناة "سى إن إن" من أتلانتا .