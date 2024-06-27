اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 06:09 م
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تعليم القاهرة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء بديوانها العام ودواوين الإدارات

الخميس، 27 يونيو 2024 04:18 م
تعليم القاهرة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء بديوانها العام ودواوين الإدارات ترشيد الكهرباء فى المباني الحكومية _ أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ترشيد استهلاك الكهرباء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها طوال ساعات العمل الرسمية ، والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية باستثناء حجرات ( النوبتجى - حارس الأمن - حجرة الراك ) .

ودعت المديرية إلى الإستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ المتاحة، كما شددت على مديرى عموم الإدارت التعليمية بالالتزام بالتعليمات ومتابعة تطبيقها على مستوى جميع الإدارات التعليمية .

ولفتت المديرية إلى أهمية تعزيز دور الأسرة فى تعليم الأبناء ثقافة الترشيد  وصون النعمة ومساندة الجهود الحكومية فى تخطى الأزمات.

ووجهت إلى ضرورة تكثيف عمل ندوات ومحاضرات للطلاب خلال الأنشطة الصيفية بجانب عمل بوسترات مختلفة ومتنوعة عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفية الحفاظ عليها من أجل تحقيق الصالح العام لجميع المواطنين والأجيال المقبلة .

 







القاهرة

ترشيد استهلاك الكهرباء

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ساعات العمل الرسمية



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