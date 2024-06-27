تصنيف جديد لجامعة كفر الشيخ عالميا.. تعرف عليه

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 460 عالميا في تصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي لعام 2024، وتقدمت الجامعة 179 مركزاً عن العام الماضى وجاءت في المركز السابع علي مستوى الجامعات المصرية، واحتلت الجامعة المركز 15 علي مستوى الجامعات الأفريقية.

كما صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قد ظهرت فى 7 تخصصات من التخصصات الرئيسية بالتصنيف بزيادة 5 تخصصات عن العام الماضى، كما تقدمت الجامعة فى العديد من التخصصات عن العام الماضى، ففى تخصص “Plant and Animal Science” تقدمت الجامعه من المركز 137 الى المركز 59 عالميا والثانى محليا، متابعا وفى تخصص " Engineering " تقدمت الجامعه من المركز 302 الى المركز 228 عالميا، كما ظهرت الجامعه لاول مره فى تخصصات "Agricultural Sciences" حيث احتلت الجامعه المركز 264 عالميا، وفي تخصص "Environment/Ecology" احتلت الجامعة المركز 378 عالميا.

وأضاف، وفي تخصص " Biology and Biochemistry" احتلت الجامعه المركز 236 عالميا، وفي تخصص " Materials Science" احتلت الجامعة المركز 566 عالميا، وفي تخصص " Chemistry" احتلت الجامعه المركز 882 عالميا.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي لعام 2024، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة Athletic للاتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأشار الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي هو إنجاز كبير خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها إدارة الجامعة فى كافة المجالات.