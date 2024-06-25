رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وقد استهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة، موجها خالص الشكر والتقدير لأسرة الجامعة ممثلة في النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة على ما بذلوه من جهد خلال فترة الامتحانات لتوفير الأجواء المناسبة حرصا على مصلحة طلبة الجامعة، كما أوصي بسرعة الإنتهاء من التصحيح ورصد النتائج وسرعة إعلانها في أقرب وقت لضرورة الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، وترشيد استهلاك الكهرباء توافقاً مع مجهودات الدولة المصرية لتوفير الطاقة، وتكليف السادة عمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة بمراجعة مرافق الكليات والمعاهد والمباني والمنشآت والوحدات المختلفة بالجامعة للتأكد من سلامتها والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما استعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي وافق فيها المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ لـ 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البيطري والهندسة، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لـ 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والتجارة والآداب، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 9 من الهيئة المعاونة بكليات الهندسة والتجارة والآداب والعلوم والطب البشري وطب الفم والأسنان.

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراه لـ 23 من الباحثين بكليات التجارة والزراعة والتربية والطب البشري والآداب، كما تم منح درجة الماجستير لـ 34 من الباحثين بكليات العلاج الطبيعي والتجارة والزراعة والتربية والثروة السمكية والطب البشري والآداب والهندسة والطب البيطري والصيدلة والعلوم والتربية النوعية والألسن، ايضاً وافق مجلس الجامعة على منح درجة الماجستير المهني لعدد 28 من الباحثين بكلية التجارة.