تزايد الضغوط على ترودو للتنحى بعد خسارة أحد معاقل اللبيراليين التاريخية بتورونتو

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه استمع إلى "مخاوف وإحباطات" الناخبين وتعهد بالعمل الجاد لمعالجة قضاياهم بعد أن تعرض حزبه الليبرالي لهزيمة ساحقة في انتخابات فرعية في تورونتو.

ووجه السباق البرلماني في انتخابات تورونتو سانت الفرعية يوم الإثنين الماضي ضربة قوية لترودو وحكومته قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة العام المقبل. وتظهر النتائج منطقة صوتت للحزب الليبرالي في كل انتخابات منذ عام 1993، مما يدل على أنه حتى أكثر المناطق الليبرالية أمانًا أصبحت متاحة للاستيلاء عليها مع انخفاض شعبية ترودو.

ومن المرجح أن تزيد الخسارة الضغوط على ترودو للتنحي قبل الانتخابات المقبلة، مع صعود زعيم المحافظين بيير بوليفر في استطلاعات الرأي الوطنية. وتظهر النتائج أن المحافظين، الذين يعتمدون عادة على المناطق الريفية والغربية للحصول على الدعم، أصبحوا الآن قادرين على المنافسة في المناطق الحضرية التي كانت حاسمة لنجاح ترودو الانتخابي.

وقال ترودو في بيان صدر اليوم: "من الواضح أن هذه لم تكن النتيجة التي أردناها، لكنني أريد أن أوضح أنني أسمع مخاوفكم وإحباطاتكم". وأضاف "هذه ليست أوقاتا سهلة. ومن الواضح أنني وفريقي بأكمله أمامنا الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق تقدم ملموس وحقيقي يمكن للكنديين رؤيته والشعور به."

ولم يعط رئيس الوزراء، الذي ظهر في حدث إعلامي في فانكوفر لكنه لم يرد على الأسئلة، أي إشارة إلى أنه يعتزم الاستقالة. وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند للصحفيين يوم أمس الثلاثاء إن ترودو عازم على قيادة الليبراليين في الانتخابات المقبلة.