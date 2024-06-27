اندلاع حريق هائل يلتهم محصول 100 فدان كتان بقرية شبرا ملس بزفتى.. صور

الغربية مصطفى عادل

اندلع حريق هائل فى إحدى شون الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتهمت النيران محصول 100 فدان كتان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتواصل جهودها لإخماد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى شونه للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى.

وانتقلت 6 سيارات مطافى لمكان البلاغ، ويكثف رجال الاطفاء جهودهم للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي شون الكتان والمصانع الموجودة بالمنطقة.



حريق هائل يلتهم محصول كتان



حريق هائل يلتهم محصول كتان











