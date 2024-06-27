اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اندلاع حريق هائل يلتهم محصول 100 فدان كتان بقرية شبرا ملس بزفتى.. صور

الخميس، 27 يونيو 2024 02:52 م
اندلاع حريق هائل يلتهم محصول 100 فدان كتان بقرية شبرا ملس بزفتى.. صور حريق هائل يلتهم محصول كتان فى زفتى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق هائل فى إحدى شون الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتهمت النيران محصول 100 فدان كتان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتواصل جهودها لإخماد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى شونه للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى.

وانتقلت 6 سيارات مطافى لمكان البلاغ، ويكثف رجال الاطفاء جهودهم للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي شون الكتان والمصانع الموجودة بالمنطقة.

حريق هائل يلتهم محصول كتان (1)
حريق هائل يلتهم محصول كتان
 
حريق هائل يلتهم محصول كتان (2)
حريق هائل يلتهم محصول كتان
 
حريق هائل يلتهم محصول كتان (3)
 
حريق هائل يلتهم محصول كتان (4)
 
حريق هائل يلتهم محصول كتان (5)
 






اخبار عاجله

زفتى

قرية شبرا ملس

حريق كتان

الحرائق

حريق في زفتى

شبرا ملس

اخبار الغربية

الغربية

محافظة الغربية

حريق اليوم

حريق الان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة