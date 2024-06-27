الرئيس السيسى يوقع 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامى لعدد من الهيئات

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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2024 بربط الحساب الختامى الخاص بـ موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 71 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.



ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024 الخاص بربط الحساب الختامي لـ موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.



كما وقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.



ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.



كما وقع الرئيس السيسي القانون رقم 75 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.



ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيها.



كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 77 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين وتسعة وعشرين مليونا واثنين وثلاثين ألفا وستمائة وخمسين جنيها.



ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 78 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي بموازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين وثمانية وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وستين ألفا وثمانمائة وستة وستين جنيها.



كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة ستة وعشرين مليارا واحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وسبعين ألفا وثلاثة وتسعين جنيها.



ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 80 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي الموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة واحد مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانية جنيهات.