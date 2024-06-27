الداخلية تكشف حقيقة قتل شخص لشقيقه بحفل زفاف في فيلا بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وأصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضور حفل داخل فيلا بالجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن كما أمكن تحديد الفيلا المشار إليها " كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة" وكذا القائمين عليها (شخصين "أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما وبسؤالهما أقرا باستئجار (3 أشخاص ، مقيمون بمحافظة الجيزة) الفيلا لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى ، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أفادو باستئجارهم للفيلا وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار إليه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

وتبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ووفيات خلال الحفل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.