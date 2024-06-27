إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ببا.

واستقبل المستشفى المركزى كلا من محمود محمد محروس 45 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات، ويسري رزق حسين 30 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات، ومحمد محمود محمد 14 سنة، مصابًا بجرح بالوجه حوالي 3 سم، مصطفي محمد خميس 24 سنة مصابًا بجرح بالرأس حوالي 5 سم، واشتباه كسر باليد اليسري، وأحمد طارق عزوز 26 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمركز ببا.