الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل آخر بطلقات نارية فى شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر على الفرماوى، وعاصم طايل، بالإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بإنهاء حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35492 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3807 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، 20 سنة، سائق، مقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 11 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه "حسين مصطفى عبد العظيم".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذى أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم فى حيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المجنى عليه والمتهم عقد الأخير العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه، وأعد لذلك السلاح النارى والذخائر وتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده به سلفًا، وما أن شاهده أشهر سلاحه النارى وأطلق عيارًا ناريًا أعقبه عيارًا ناريًا آخر محدثًا إصابته بصدره والتى أودت بحياته، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة قتله عمدًا وإزهاق روحه، وأن السلاح المضبوط بإحرازه هو ذاته المستخدم فى الواقعة، وأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تم ضبطه وكذا ضبط السلاح النارى (فرد خرطوش)، المستخدم فى الواقعة بإرشاد المتهم وبمواجهته قرر له بارتكابه الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الواقعة.