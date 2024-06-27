اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 08:59 ص
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ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المنوفية.. فيديو

الخميس، 27 يونيو 2024 08:47 ص
ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المنوفية.. فيديو طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد محافظة المنوفية، ارتفاعا فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا شديد الحرارة  رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة  رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة  يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.


 







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