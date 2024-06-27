إصابة شخص فى حادث انفجار أسطوانة غاز تكييف بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب شخص، إثر تعرضه لحادث إنفجار أنبوبة غاز خاصة بتكييف هواء بقرية العدوة مركز الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث انفجار انبوبة غاز تكييف هواء بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة مواطن يدعي مصطفى محمود احمد 22 سنة باشتباه جرح باليد اليسرى حوالي 10 سم واشتباه قطع بالاوتار ،نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.