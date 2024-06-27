إصابة 2 فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا، بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة سائق وطالب، كما تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز جرجا بين طرفين ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا وبوجود مشاجرة بين "محمد م ب" 27 سنة سائق مصاباً بجرح فى فروة الرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج، تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وابن عمومته "أحمد ع" 18 سنة طالب، مع "محمد.ع" 27 سنة عامل مصاباً بجرح فى فروة الرأس وتم نقله لمستشفي جرجا العام وشقيقه "عاصم" 38 سنة عامل.

ونجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط طرفـي المشاجرة والسلاح المسنخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.