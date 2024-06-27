إحالة عامل للمفتى لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة حلق ذهب منها بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر على الفرماوى، إحالة عامل، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة حلق ذهبى وبيعه، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2857 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 205 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إسلام ط ح"، 34 سنة، عامل، مقيم منشية الحرية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 3 / 11 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليها نادية عبد العزيز شفيق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها، وما أن تمكن منها حتى أطبق بيديه على جيدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنهما فى ذات الزمان والمكان سرق المنقول - قرط ذهبى - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجنى عليه ليلا من داخل مسكنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.