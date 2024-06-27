أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انفوجراف عن أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024 بعدما تم تقديم موعد الصرف ليبدأ اليوم الخميس لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه، بدلا من الصرف يوم الاثنين المقبل، وأن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصرى.

على جانب آخر نص قانون التامينات والمعاشات أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.