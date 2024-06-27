أسوان تستعد لإطلاق المرحلة الأولى للموجه الـ 23 لإزالة التعديات

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقى للاستعداد لإطلاق الموجه الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وأيضاً التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بحيث يتم إداراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزارة التنمية المحلية.

من جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم في" تصريحات صحفية" بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية والمختصة لتحقيق التكامل فيما بينها للإعداد والتجهيز الجيد لإنطلاق هذه الموجه لإزالة مختلف أشكال التعدى، لافته إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات المختلفة للاطمئنان والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات والعمالة التى ستشارك فى فعاليات المرحلة الأولى لهذه الموجة التى ستنطلق فى 6 يوليو المقبل، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، ليعقبها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر المقبل، بحيث سيتم التعامل مع مختلف الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين .

