وادى الصعايدة فى أسوان تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

قاربت مشروعات (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياه كريمة) على الانتهاء بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو بأسوان.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة:

أولا: قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو تضم 7 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 65 ألف نسمة.

ثانيا: إجمالى المشروعات 53 مشروعا من مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ثالثا: 45 من المشروعات إنتهت بنسبة 100%

رابعا: المشروعات المنتهية تشمل إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس،

وأيضًا إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة والمكتبة .

خامسا: ومن المشروعات المنتهية مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب وخطوط الغاز الطبيعى، إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضًا تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.

سادسا: مشروع توصيل الصرف لقرى وادى الصعايدة وتوابعها، يضم إنشاء محطة للمعالجة بنسبة 85% للأعمال المدنية.

سابعا: إنشاء 3 محطات رفع تراوحت نسب تنفيذها ما بين 70 إلى 90% .

ثامنا: إنشاء وحدة الإطفاء بنسبة 85% .

تاسعا: إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 50%.