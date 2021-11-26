كتبت إيناس البنا

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، والجلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة.

بغض النظر عن نوع مرض السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في دمك، لذا فان وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

ووفقًا لتقرير في Diabetes يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل صحية خطيرة مثل:

فقدان البصر

مخاطر البتر بسبب الغرغرينا.

الجروح بطيئة الشفاء

مرض كلوي

تلف الأعصاب

مرض الشبكية

أمراض القلب

السكتة الدماغية ، وما إلى ذلك من بين أمور أخرى.

أنواع اختبارات السكر في الدم لمرض السكري:



يتم إجراء اختبارات الدم :



صيام الجلوكوز في البلازما ، واختبار ما بعد الأكل لمدة ساعتين واختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم لمعرفة مستويات السكر في الدم، يمكن استخدام الهيموجلوبين السكري لتشخيص مرض السكري.

اختبار جلوكوز البلازما العشوائي:



يمكن أخذ عينة في أي وقت، ولا تتطلب الكثير من التخطيط، وبالتالي تُستخدم في تشخيص مرض السكري من النوع 1 عندما يكون الوقت جوهريًا.

اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام:



يتم أخذ العينة بعد ثماني ساعات على الأقل من الصيام.

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي:



يتضمن ذلك أولاً أخذ عينة من الدم أثناء الصيام ثم تناول مشروب حلو للغاية يحتوي على 75 جرام من الجلوكوز. يتم أخذ عينة دم أخرى بعد ساعتين.