أحمد يعقوب: الصناعة والتصدير أولويات للدولة لدعم النمو والتوظيف (فيديو)

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن الصناعة والتصدير أولويات للنشاط الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، بما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات التوظيف حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة معدل الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال 6 سنوات من الآن.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "DMC" أن الدولة تركز على قطاعات اقتصادية مهمة ذات الأولوية، وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، مؤكداً أن مصر تمتلك خريطة استثمارية متنوعة قادرة على رفع الإنتاجية والنمو ومعدلات التوظيف والتركيز على القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن مصر أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعى عبر الحوافز والتسهيلات الخاصة بالأراضى والضرائب، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم فى زيادة الإنتاج المحلى ومعدلات التشغيل.