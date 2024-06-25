أحمد يعقوب: توفير الموارد المالية لشحنات الوقود أبرز آليات حل أزمة الكهرباء

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن اجتماع الحكومة العاجل بشأن أزمة الكهرباء يشمل وضع الحلول السريعة لتقليل مدة تخفيف الأحمال وتحديد الجدول الزمنى لإنهاء الأزمة فى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن الاجتماع يأتى فى إطار سرعة استجابة الحكومة لمطالب المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن أزمة التغير المناخى التى يعانى منها مختلف دول العالم.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن سرعة إنهاء أزمة الكهرباء الناتجة عن ارتفاع معدلات الاستهلاك يتطلب إجراءات عاجلة لتوفير الموارد المالية اللازمة لشحنات الوقود واستيراد وضخ شحنات جديدة من الوقود لتلبية الاحتياجات الخاصة بمحطات الكهرباء، مؤكداً على أهمية إشراك المواطن عبر إطلاعه على أبعاد الأزمة ليكون شريكاً فى وضع الحلول عبر ترشيد الاستهلاك ومعرفة أبعاد المشكلة الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع متوسطات درجات الحرارة فى مختلف دول العالم.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن التغيرات المناخية تشكل أكبر تحدى يواجه دول العالم حالياً بتكلفة يومية تقدر بنحو 500 مليون دولار مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمى، مؤكداً على أهمية التعاون الدولى فى صياغة رؤية شاملة لحل أزمة التغيرات المناخية.