40 دولة استوردت البطاطا الحلوة من مصر.. تعرف عليها

" البطاطا الحلوة" تزرع مع بداية فصل الشتاء وتحديداً فى نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وبعد مرور 3 أشهر يبدأ موسم حصاد محصول البطاطا فى نهاية فبراير أو بداية مارس، بحسب مدة الزراعة، و تحتل المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الدول التي استوردت البطاطا من مصر:
1- هولندا 18 ألف و307 طن.
2- السعودية 13 ألف و 99 طن.
3- الامارات 7 آلاف و 127 طن.
4- فرنسا 6643 طن.
5- إنجلترا 6376.
6- إيطاليا 2041.
7- الأردن 1991.
8- اسبانيا 1252.
9- الكويت 1076.
10- قطر 936.
11- لبنان 610.
12- البحرين 566.
13- روسيا 545.
14- رومانيا 415.
15- الدنمارك 415.
16- كرواتيا 367.
17- السويد 336.
18- المجر 270.
19- اليونان 252.
20- التشيك 234.
21- سلوفنيا 229.
22- تركيا 206.
23- سويسرا 185.
24- عمان 168.
25- بلغاريا 154 .
26- المانيا 142.
27- بولندا 130 .
28- فلسطين 81.
29- ايرلندا 67 طن.
30- المالديف 64 طن.
31- البرتغال 58 طن.
32- الجزائر 25 طن.
33- كندا 24 طن.
34- أمريكا 24 طن.
35- سيشل 23 طن.
36- بلجيكا 21 طن.
37- النمسا 20 طن.
38- باربادوس 17 طن.
39- قبرص 14.
40- سوريا 10 أطنان.