40 دولة استوردت البطاطا الحلوة من مصر.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

" البطاطا الحلوة" تزرع مع بداية فصل الشتاء وتحديداً فى نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وبعد مرور 3 أشهر يبدأ موسم حصاد محصول البطاطا فى نهاية فبراير أو بداية مارس، بحسب مدة الزراعة، و تحتل المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الدول التي استوردت البطاطا من مصر:



1- هولندا 18 ألف و307 طن.

2- السعودية 13 ألف و 99 طن.

3- الامارات 7 آلاف و 127 طن.

4- فرنسا 6643 طن.

5- إنجلترا 6376.

6- إيطاليا 2041.

7- الأردن 1991.

8- اسبانيا 1252.

9- الكويت 1076.

10- قطر 936.

11- لبنان 610.

12- البحرين 566.

13- روسيا 545.

14- رومانيا 415.

15- الدنمارك 415.

16- كرواتيا 367.

17- السويد 336.

18- المجر 270.

19- اليونان 252.

20- التشيك 234.

21- سلوفنيا 229.

22- تركيا 206.

23- سويسرا 185.

24- عمان 168.

25- بلغاريا 154 .

26- المانيا 142.

27- بولندا 130 .

28- فلسطين 81.

29- ايرلندا 67 طن.

30- المالديف 64 طن.

31- البرتغال 58 طن.

32- الجزائر 25 طن.

33- كندا 24 طن.

34- أمريكا 24 طن.

35- سيشل 23 طن.

36- بلجيكا 21 طن.

37- النمسا 20 طن.

38- باربادوس 17 طن.

39- قبرص 14.

40- سوريا 10 أطنان.

