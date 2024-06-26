وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد المقرأة الشهرية للأئمة بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف ق اليوم الأربعاء الموافق المقرأة الشهرية للأئمة بمسجد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسموحة .

بحضور الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة، ومسئول الدعوة الإلكترونية الشيخ محمود نصر الدين، مسئول شئون القرآن بالمديرية الشيخ على كمال بدير، مسئول شئون المساجد بالمديرية الشيخ محمد عبد التواب مفتش دعوة و قائم بأعمال مدير إدارة أوقاف شرق.

بدأت فعاليات المقرأة بقراءة سورة يوسف، ثم مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلمة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية.

وفي كلمته أكد أن هذه ليست هي المبادرة الأولى ولا الأخيرة التى تتبناها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لما لديه من رؤية ثاقبة تهدف إلى خدمة المجتمع بأثره لتعود بالنفع على الوطن بأثره.

كما أكد على أهمية دور الإمام في مسجده دعويا واجتماعيا، فالإمام هو الطبيب الذي يأتي إليه الناس ليتلقى كل واحد منهم دواءه الذي يجد فيه ضآلته المنشودة، واستطاعت وزارة الأوقاف أن تغزو كل المؤسسات لتتحدث عن دورها لكل فئات المجتمع، مؤكدا فضيلته أنه لا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول، ولن نسمح بوجد من يؤخر المسيرة أو يكون سببا في تأخرها، وسنظل على الضرب في إثابة المجتهدين ومنحهم ما يستحقون.