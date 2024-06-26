هيلاري كلينتون تقدم لبايدن روشتة التعامل مع ترامب قبل المناظرة الرئاسية

كتبت : نهال أبو السعود

قدمت هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 نصائح للرئيس الأمريكي جو بايدن حول المناظرة التي ستجمعه بمنافسه الجمهوري دونالد ترامب غدا الخميس، مشيرة إلى أنها الشخص الوحيد الذي خاض مناظرة أمام ترامب.

في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، كتبت كلينتون : "ترامب يقاطع ويتنمر حتى أنه طاردني حول المسرح في مرحلة ما، لأنه يريد أن يبدو مهيمنًا ويخرج خصمه عن توازنه"، وقالت إن أي محاولة لإثبات أن تصريحاته غير حقيقية ستكون "مضيعة للوقت" لأنه يبدأ بالهراء ثم ينحرف إلى الثرثرة_ حسب تعبيرها_.

وبالإضافة إلى انتقاد استراتيجية ترامب الجدلية، ناقشت كلينتون إداناته الجنائية وهاجمت مواقفه بشأن حقوق الإجهاض والتخفيضات الضريبية. وقالت إن "التوقعات منه منخفضة للغاية"، وهو ما تعتقد أنه سيشوه تصور الجمهور لأدائه يوم الخميس.

من ناحية أخرى، وصفت الديمقراطية هيلاري كلينتون، بايدن بأنه "رجل حكيم ومحترم" ووصفته بأنه "أحد أكثر القادة تعاطفًا على الإطلاق"، ونصحت بايدن أن يكون "مباشرا وقويا" وهي الاستراتيجية التي تعتقد أنها ستفشل بنجاح تكتيكات ترامب للهيمنة والترهيب.

وكتبت هيلاري كلينتون: "الرئيس لديه أيضًا الحقائق والحقيقة إلى جانبه سيفوز إذا ظهرت هذه القصة"، وقالت ان بايدن يواجه مشكلة كبيرة بشأن التحضيرات للمناظرة في المنصب، حيث تقلل مسؤولياته الحالية من اعداد المناظرة -وفقا لوجهة نظرها، وقالت ان عمر بايدن الذي يعد نقطة استراتيجية لاعادة ترشحه انه ليس بمشكلة وقالت : "هو اكبر من ترامب بثلاث سنوات فقط"

كما حثت كلينتون المشاهدين الذين يتابعون مناظرة يوم الخميس على "عدم التعلق بالمسرحيات"، والتركيز بدلاً من ذلك على ثلاثة أشياء خلال مواجهة يوم الخميس وأضافت: "انتبهوا إلى الطريقة التي يتحدث بها المرشحون عن الناس، وليس فقط السياسات"، ثم طلبت من المشاهدين "التركيز على الأساسيات على المحك" والتمييز بين ما تعتبره "فوضى وكفاءة".