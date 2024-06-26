ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 26/6/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 ص

موعد صلاة العصر 33: 4

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:33

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 1:02

موعد صلاة العصر 4:41

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 4:30 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:32 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09