الأمم المتحدة: موظفو الإغاثة فى غزة يتعرضون لمخاطر لا تحتمل

نيويورك (أ ش أ)

اعتبرت الأمم المتحدة أن المخاطر التى يتعرض لها العاملون فى المجال الإنسانى بقطاع غزة لا تحتمل، مطالبة إسرائيل بزيادة التنسيق الفعال مع منظمات الإغاثة وتسهيل إيصال المساعدات للقطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "العمليات الإنسانية كانت في مرمى النيران بغزة على نحو متكرر، وأن المخاطر أصبحت غير محتملة بشكل متزايد".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أعلن الأسبوع الماضي أن هناك انعداما تاما للأمن في غزة مما يعوق عمليات الإغاثة بينما تلوح المجاعة في الأفق.