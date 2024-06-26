مصرع شخص فى العقد الرابع إثر حادث تصادم على طريق الرمزية بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه، متاثرا بإصابته التي لحقت به، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل، بقرية الرمزية التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول جثمان شخص الي المستشفي، ادعاء حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أحمد عيد علي أحمد، 35 عاما، مقيم قرية الرمزية، دائرة المركز، حيث صدمته سيارة ربع نقل أثناء استقلالة دراجة نارية "موتوسيكل" خاصته علي طريق الرمزية.

تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي السنبلاوين، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.