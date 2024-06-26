اليوم السابع
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مدير "تعليم دمياط" يجتمع بمديري مدارس التعليم الفني

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:29 م
مدير "تعليم دمياط" يجتمع بمديري مدارس التعليم الفني "تعليم دمياط" يجتمع بمديري مدارس التعليم الفني
دمياط معتز الشربيني

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عقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، اجتماعا موسعا بمديري المدارس الثانوية الفنية، بحضور عادل مغربي مدير عام التعليم الفنى، مديرى الإدارات النوعيه للتعليم الفنى الصناعي والتجارى والفندقى والزراعى.

شمل الاجتماع استعرض أهم النقاط المتعلقة بتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي الجديد، وكذلك قواعد التحويل بين المدارس الفنية وبين مدارس الثانوي العام.

وشدد "وكيل الوزارة" على الالتزام بالكثافات المحددة لفصول التعليم الفنى مؤكدا على ضرورة ربط التعليم الفنى بتخصصاته المختلفة وخاصة الصناعية والزراعية والفندقية مع احتياجات سوق العمل وذلك من خلال التوسع في مشاريع رأس المال لخلق البيئة المناسبة للطالب لتعلم المهن الفنيه واتقانها في إطار رؤية المديرية العامة خلال الفترة المقبلة.







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